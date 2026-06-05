Mondello, chiude la Job Fair: 1500 partecipanti ai colloqui con le aziende

Si è conclusa oggi a Mondello la fiera “Summer Edition Job Fair”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l’Impiego della Regione Siciliana.

Oltre 1500 le persone che hanno partecipato ai colloqui professionali organizzati dalle aziende presenti.

La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro e un’opportunità per I giovani della città di Palermo che hanno partecipato ad attività di recruiting, colloqui conoscitivi e momenti di orientamento professionale.

«Le due giornate – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli – sono state organizzate per formare e orientare chi è in cerca di lavoro, soprattutto i più giovani, e per dare opportunità di lavoro. In queste ore, tanti ragazzi e tante ragazze hanno avuto la possibilità di misurarsi direttamente con le aziende che sono alla ricerca i profili professionali specifici. È un’azione importante perché facciamo incontrare, senza intermediari, l’offerta che nasce dal fabbisogno territoriale con le domande di lavoro. E’ importante che tanti giovani abbiano risposto all’invito dell’Amministrazione perché il lavoro non rappresenta soltanto un obiettivo economico, ma costituisce una vera e propria infrastruttura sociale fondata su dignità, autonomia, crescita e futuro».