La Sicilia punta sull’olio: boom di aziende partecipanti alla selezione regionale

di Redazione Web
Ritorna anche quest’anno in Sicilia il “Premio nazionale Ercole Olivario”, di fatto l'”Oscar” del sistema camerale nazionale che dal 1993 assegna il prestigioso riconoscimento ai migliori oli extravergine d’oliva di altissima qualità prodotti in Italia, e che ha dato avvio alla stagione delle selezioni regionali 2026 con il “Viaggio in Italia” partito dalla Basilicata lo scorso 22 gennaio.

E, dopo aver concluso a fine gennaio la seconda tappa in Puglia, il “Premio” effettua ora il terzo approdo del tour in Sicilia.

Venerdì prossimo, 13 febbraio, alle ore 9:30, presso la Camera di Commercio di Trapani, in corso Italia 26, si terrà la cerimonia di conferimento dei premi ai vincitori del concorso “La goccia d’Ercole” riservato alle produzioni di nicchia, nonché la proclamazione delle aziende che hanno superato la selezione regionale e che concorreranno alla finale nazionale del 21 e 22 aprile prossimi a Perugia della 34ª edizione del “Premio Ercole Olivario”. Saranno, inoltre, premiate le imprese che si sono distinte nella seconda edizione del “Premio Ercole Olivario Sezione Sicilia”.

L’iniziativa quest’anno ha registrato un incremento delle imprese siciliane partecipanti, fra cui 20 per la sezione Dop e Igp e 11 per il premio “La Goccia d’Ercole”.

Il presidente di Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di Commercio di Trapani, Giuseppe Pace, dichiara: “Considerati il prestigio di questa competizione e le sue ricadute positive a livello anche internazionale, ho voluto fortemente che quest’anno fosse l’ente camerale di Trapani a ospitare la cerimonia di proclamazione dei vincitori, al fine di coinvolgere ancora di più il territorio del Trapanese e di tutta la Sicilia occidentale, dove è molto presente e fortemente variegata la presenza di produttori di olio d’oliva, per offrire al panorama nazionale una visione ancora più completa delle eccellenze dell’olio extravergine d’oliva siciliano. Per le imprese dell’Isola partecipare a questa vetrina, che è contemporaneamente motore di promozione e valorizzazione e stimolo allo sviluppo, significa confrontarsi con i campioni d’Italia e trarre spunto per migliorarsi nella continua ricerca della competitività e dell’innovazione”.

Il “Premio nazionale Ercole Olivario” è indetto da Unioncamere con la Camera di Commercio dell’Umbria, i ministeri dell’Agricoltura e delle Imprese, di Sviluppo e Territorio, dell’Agenzia Ice, di Crea, nonché di Italia Olivicola e Unaprol. La manifestazione regionale in Sicilia è curata in sinergia tra la Camera di Commercio dell’Umbria, Unioncamere Sicilia, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la Camera di Commercio di Trapani.

