Economia

A Mondello si cerca lavoro: colloqui sull’isola pedonale il 4 e 5 giugno

di Redazione Web
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Due giorni di incontri tra aziende e candidati a cielo aperto: orientamento, microcredito e tavoli tematici su sport, turismo e nuove professioni. L’evento è organizzato da Sviluppo Lavoro Italia con il Comune di Palermo.

Mondello si trasforma in una fiera del lavoro a cielo aperto. Il 4 e il 5 giugno, dalle 10 alle 17, l’isola pedonale di Valdesi ospiterà il Job Fair Summer Edition 2026: due giornate in cui chi cerca occupazione potrà incontrare direttamente le aziende, sostenere colloqui conoscitivi, conoscere le posizioni disponibili e ricevere supporto per orientarsi nel mercato del lavoro.

L’iniziativa non si limita al classico schema domanda-offerta. In programma ci sono sessioni dedicate all’autoimprenditorialità e all’accesso al microcredito — in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito — oltre a momenti di orientamento professionale, approfondimenti sulle strategie di ricerca attiva di un impiego e focus sulle opportunità nei settori dello sport, del turismo e della valorizzazione ambientale del territorio.

Tavoli tematici con università, enti sportivi e realtà locali completeranno il programma, con l’obiettivo di creare connessioni concrete tra professionisti, istituzioni e persone in cerca di una svolta lavorativa. Presenti anche circoli e associazioni sportive e una delegazione del Comitato Regionale del Coni.

L’evento è promosso da Sviluppo Lavoro Italia insieme al Comune di Palermo, agli assessorati all’Innovazione Digitale e alle Politiche Giovanili e allo Sport e Turismo, con il supporto del Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale. La partecipazione è aperta a studenti, neolaureati, giovani, disoccupati e professionisti in cerca di nuove prospettive.
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