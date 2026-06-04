Drammatico incidente sul lavoro, meccanico muore schiacciato da camion

Un meccanico di 53 anni, Salvatore Consolatevi, ha perso la vita questa mattina al Civico di Palermo, dove era stato ricoverato nella serata di mercoledì dopo essere rimasto intrappolato sotto un camion nel corso di un intervento di riparazione. È la seconda morte sul lavoro nel trapanese dall’inizio del 2026.

La tragedia si è consumata intorno alle 17 di ieri all’interno della sua officina a Trapani. L’uomo stava operando sotto il veicolo quando il mezzo si è abbassato improvvisamente, travolgendolo. Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravissime: dopo un primo trasporto al pronto soccorso del Sant’Antonio di Trapani, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove stamattina il cuore del meccanico ha cessato di battere.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire le cause del cedimento della struttura che sorreggeva il camion. Si tratta di accertare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza e cosa abbia determinato il crollo improvviso del supporto.

Quello di Consolatevi è il secondo decesso sul lavoro registrato nel trapanese nel 2026. Lo scorso febbraio, a Mazara del Vallo, aveva perso la vita Francesco Greco, operaio di 53 anni precipitato da un edificio dove stava installando un impianto di condizionamento.