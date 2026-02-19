Il tragico incidente stradale e il miracolo, ragazza di 18 anni si risveglia dal coma

Una notizia attesa con trepidazione da un’intera comunità: la diciottenne di Monterosso Almo coinvolta nel grave incidente stradale del 20 gennaio scorso in viale delle Americhe a Ragusa ha aperto gli occhi. La ragazza si è risvegliata dal coma farmacologico e i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita, pur mantenendo un quadro clinico che richiede ancora grande attenzione.

Ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa, la giovane sta mostrando progressi concreti, seppur graduali. Le condizioni generali restano impegnative a causa delle numerose fratture riportate nell’impatto, e il cammino verso la piena ripresa si prospetta lungo. Per assicurarle un’assistenza più mirata, è già in programma il trasferimento in una struttura specializzata, con ogni probabilità a Messina, dove potrà proseguire il percorso riabilitativo e affrontare gli eventuali interventi chirurgici necessari a stabilizzare le lesioni.

L’incidente, avvenuto lo scorso 20 gennaio, aveva subito fatto temere il peggio. Il veicolo su cui si trovava la giovane si era ribaltato più volte lungo viale delle Americhe, riducendosi a un groviglio di lamiere. I soccorritori avevano faticato non poco per estrarla dall’abitacolo prima di trasferirla d’urgenza in terapia intensiva, dove era rimasta sedata per settimane sotto stretta osservazione medica.

Mentre la famiglia guarda con cauto ottimismo ai prossimi passi della riabilitazione, le indagini sulle cause dell’incidente seguono il loro corso. Alla guida dell’auto c’era un altro giovane, rimasto fortunatamente illeso in modo grave. Gli accertamenti tossicologici effettuati nelle ore successive hanno tuttavia rilevato un tasso alcolemico oltre la soglia legale: per il conducente è scattata una denuncia a piede libero.