San Giuseppe Jato, dramma durante battuta di caccia: 52enne ferito da colpo di fucile

Grave incidente di caccia a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, dove un cinquantaduenne è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato in contrada Ginestra, durante una battuta venatoria che si è trasformata in tragedia.

L’uomo è stato attinto da una fucilata alla spalla, verosimilmente esplosa accidentalmente da un altro componente del gruppo di cacciatori. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo per ricevere le cure del caso.

A lanciare l’allarme al servizio 118 è stato un compagno di caccia che si trovava sul posto al momento del ferimento. I sanitari, giunti rapidamente in zona, hanno provveduto alle prime cure prima di disporre il trasporto aereo verso il nosocomio del capoluogo siciliano.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile dello sparo. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo tutti gli elementi utili a chiarire se si sia trattato effettivamente di un tragico errore durante le operazioni di caccia.