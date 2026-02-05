Schianto sulla statale 115: auto vola in scarpata, feriti anche due bambini

Un grave incidente stradale ha provocato la chiusura temporanea della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” all’altezza del chilometro 147,200, in territorio di Ribera, nell’Agrigentino. Il sinistro si è verificato nelle immediate vicinanze del viadotto Platani, coinvolgendo due autovetture che viaggiavano entrambe verso Agrigento.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sarebbero scontrati per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’impatto violento ha provocato la fuoriuscita di una delle automobili dalla carreggiata, che è precipitata nella scarpata laterale.

Tra i passeggeri coinvolti si contano diversi feriti, tra cui anche due minori. Fortunatamente, i primi riscontri medici indicano che nessuno degli occupanti si trova in pericolo di vita. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenute rapidamente per liberare le persone rimaste intrappolate nei veicoli e mettere in sicurezza l’area, eliminando possibili rischi di incendio.

Il personale del 118 ha fornito assistenza immediata ai feriti prima del trasporto in ospedale per i controlli del caso. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi necessari per determinare le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Non si esclude che le condizioni della strada possano aver contribuito all’incidente.

Il tratto stradale è rimasto chiuso per diverse ore, causando disagi alla circolazione, fino al completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.