Cade sul ghiaccio a Piano Battaglia e non riesce più a muoversi: salvata una giovane di Palermo

Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) in azione a Piano Battaglia per soccorrere una giovane

escursionista infortunata. Nel tardo pomeriggio di lunedì, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 Palermo Trapani per un intervento di soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie (Petralia Sottana, Pa).

Una giovane donna residente a Palermo, scivolando su un pendio ghiacciato, ha riportato un importante trauma al ginocchio, restando impossibilitata a deambulare. Immediatamente, da Petralia Sottana è partita una squadra di Tecnici e personale sanitario del Soccorso Alpino, che ha effettuato inizialmente una breve ricerca della persona infortunata, fino ad individuarla.

L’infortunata è stata valutata dal personale sanitario del Soccorso Alpino, che ha immobilizzato l’arto

inferiore ed ha posizionato la paziente in una specifica barella da trasporto in ambiente innevato e

ghiacciato.

La giovane è stata quindi recuperata in salita fin dove poteva giungere una ambulanza di soccorso del

118, che l’ha trasferita presso l’Ospedale di Petralia Sottana.