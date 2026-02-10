Incidente sulla Palermo-Catania, scontro tra camion e carro funebre: chiusa l’autostrada

L’autostrada A19 Palermo-Catania è stata teatro di un singolare incidente stradale. Il sinistro, verificatosi nelle ore notturne, ha visto coinvolti tre veicoli: un mezzo pesante, un’automobile e un carro funebre che, al momento dell’impatto, stava trasportando una salma.

L’incidente è avvenuto nel delicato tratto compreso tra lo svincolo di Scillato e l’ingresso della galleria Tremonzelli, in direzione Catania. Nonostante la dinamica dello scontro abbia fatto temere il peggio, il bilancio fortunatamente non registra feriti tra i conducenti e i passeggeri dei mezzi coinvolti.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità: per permettere i rilievi di rito, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli incidentati, l’asse autostradale è stato temporaneamente interdetto alla circolazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas per coordinare il traffico e deviare i flussi veicolari sui percorsi alternativi.