Domani attivo il nuovo autovelox sulla Statale 113: dove si trova e come funziona

Un giro di vite necessario per frenare la velocità e salvare vite umane. A partire da domani, lunedì 2 febbraio, la Strada Statale 113 nel territorio di Santa Flavia non sarà più la stessa per gli automobilisti dal piede pesante. Entrerà infatti in funzione il nuovo sistema di rilevamento della velocità posizionato strategicamente nei pressi del cimitero comunale.

dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe D’Agostino, nasce dall’esigenza di mettere in sicurezza un tratto stradale tristemente noto per la sua pericolosità. In passato, proprio su questo lembo di asfalto, si sono verificati numerosi incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. L’obiettivo dichiarato non è fare cassa, ma imporre un rallentamento in un punto critico.

Il limite da non superare è fissato a 50 km/h. Come previsto dal Codice della Strada, il dispositivo applicherà una tolleranza di 5 km/h: le sanzioni, dunque, scatteranno dai 56 km/h in su. Oltre alle multe salate, i trasgressori rischiano la decurtazione dei punti sulla patente, con provvedimenti proporzionali all’entità dell’infrazione.

La vera novità del sistema installato a Santa Flavia riguarda la sua multifunzionalità. Gli occhi elettronici non si limiteranno a guardare il tachimetro: il software è in grado di incrociare i dati delle targhe per verificare in tempo reale la regolarità della copertura assicurativa e della revisione periodica. Chi circola senza i documenti in regola riceverà sanzioni distinte e separate da quelle legate all’eccesso di velocità.

Un monito chiaro per chi percorre quotidianamente la Statale: prudenza e regolarità saranno gli unici modi per evitare verbali pesanti.