Palermo criminale, l’assalto alla saracinesca: i danni alla Esso di viale Regione

Tentativo di colpo nella notte lungo la circonvallazione di Palermo. Un commando composto da quattro persone, agendo con il volto coperto per sfuggire alle telecamere, ha preso di mira il distributore di carburante a marchio Esso situato in viale Regione Siciliana.

Secondo le prime ricostruzioni supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i malviventi sono giunti sul posto a bordo di un’auto. Mentre uno dei complici è rimasto all’esterno a fare da palo, gli altri tre si sono scagliati contro la saracinesca dell’impianto, cercando di scardinarla con la forza per aprirsi un varco verso gli uffici o la cassa.

Nonostante la rapidità dell’azione, i danni strutturali riportati dal distributore sono ingenti. Sul caso indagano ora i Carabinieri, impegnati nell’analisi dei filmati per identificare i responsabili e quantificare con esattezza l’eventuale bottino, qualora i ladri siano riusciti a asportare contanti o valori prima della fuga.

