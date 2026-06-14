Misilmeri piange la sua Vigilessa: stroncata da una lunga malattia

La Polizia Municipale di Misilmeri piange la scomparsa di Maria Rosa Gigliotta, l’agente conosciuta da tutti come “la Vigilessa”, stroncata da una lunga malattia contro cui aveva combattuto con forza e con fede senza mai arrendersi.

La notizia è arrivata questa mattina, lasciando un vuoto profondo tra i colleghi del corpo, l’amministrazione e l’intera comunità. Maria Rosa era una figura apprezzata ben oltre i confini del servizio: il suo sorriso, la disponibilità e il calore umano ne avevano fatto un punto di riferimento per chiunque le lavorasse accanto.

Una vita dedicata alla Polizia Municipale di Misilmeri

Solerte, affidabile, orgogliosa dell’uniforme che indossava ogni giorno: così la ricordano i colleghi del corpo di Polizia Municipale. Maria Rosa Gigliotta amava profondamente il suo lavoro e lo svolgeva con una dedizione che le aveva guadagnato la stima di tutti.

Legatissima alla famiglia — al marito, alle sorelle, ai figli e ai nipotini che adorava — portava con sé i valori più autentici: l’affetto per i propri cari, l’amicizia, il rispetto delle istituzioni e l’amore per la sua città.

Il cordoglio del sindaco Rizzolo e dell’amministrazione

Il sindaco Rosario Rizzolo, insieme all’intera amministrazione comunale, ha espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Un pensiero particolare va al comandante della Polizia Municipale, agli agenti e ai dipendenti che oggi hanno perso non soltanto una collega, ma anche un’amica.

Misilmeri saluta una donna che ha creduto nei valori più veri, lasciando nel cuore di chi l’ha conosciuta un ricordo destinato a durare.