Monreale, cade dalla scala mentre raccoglie olive: 75enne all’Ingrassia

Un uomo di 75 anni, originario di Monreale, è stato soccorso in tarda mattinata dal Soccorso Alpino dopo una brutta caduta da un albero di ulivo. Il pensionato si era recato di buon’ora a raccogliere le olive, ma sarebbe scivolato dalla scala precipitando a terra.

Sul posto è arrivata rapidamente un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. Considerata la zona particolarmente impervia in cui si trova l’oliveto, la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS) per competenza.

Due squadre della Stazione Palermo sono partite immediatamente e hanno raggiunto l’uomo. Dopo aver effettuato la valutazione sanitaria, lo hanno immobilizzato in barella e trasportato a spalla, con tecnica a passamano, fino al punto raggiungibile dal mezzo di soccorso. Il ferito è stato poi trasferito all’Ospedale Ingrassia. Un ringraziamento è stato rivolto al personale del 118 per la collaborazione, la disponibilità e la professionalità dimostrata.

