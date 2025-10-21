Tragedia nelle campagne di Palermo, muore mentre raccoglie le olive: trovato senza vita a 55 anni

Una giornata di lavoro e passione tra i propri ulivi si è trasformata in tragedia. Un uomo di 55 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Palermo, in un terreno di sua proprietà nella zona di Badia, un’area rurale alle porte della città. Stava dedicandosi alla raccolta delle olive, un rito autunnale che si è concluso nel modo più drammatico.

A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari. Con il passare delle ore, non vedendolo rientrare a casa, la preoccupazione è cresciuta fino a diventare angoscia. Hanno provato a contattarlo più volte al telefono, senza mai ricevere risposta. A quel punto, temendo il peggio, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre: i Vigili del Fuoco, che hanno perlustrato l’area, e una volante della Polizia di Stato. La triste scoperta è avvenuta poco dopo: l’uomo giaceva a terra, immobile, tra gli alberi.

Immediato anche l’arrivo di un’ambulanza del 118, ma per il 55enne non c’era purtroppo più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto quasi certamente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Come da prassi, è intervenuto anche il medico legale per un primo esame esterno sul corpo. L’ispezione ha confermato l’ipotesi della morte per cause naturali, escludendo responsabilità di terzi. Al termine degli accertamenti, la salma è stata restituita alla famiglia, che ora si prepara a dargli l’ultimo saluto.