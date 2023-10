Vola da 4 metri mentre raccoglie le olive, 80enne gravissimo

Un uomo di 80 anni è caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre raccoglieva le olive nella sua proprietà a Scordia, in provincia di Catania. Nell’impatto al suolo ha battuto violentemente la testa, riportando gravi ferite.

La moglie ha lanciato l’allarme e i sanitari del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.

Si tratta dell’ennesimo incidente durante la raccolta delle olive nelle ultime settimane in Sicilia, alcuni dei quali mortali, come il caso di un 73enne deceduto per una caduta in un podere di Scicli, nel Ragusano.