Tragedia in campagna: cade da muretto mentre raccoglie le olive e perde la vita

Un drammatico incidente si è verificato oggi nelle campagne di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un uomo di 77 anni, originario del paese ma residente a Camporotondo Etneo, è deceduto dopo essere caduto da un muretto mentre era intento a raccogliere le olive in un terreno di sua proprietà situato in contrada Poggio Dell’Aquila.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe caduto rovinosamente a terra, battendo violentemente la testa e morendo sul colpo. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per il 77enne non c’era ormai più nulla da fare.

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima, complice la bella giornata di sole, aveva deciso di dedicarsi alla raccolta delle olive nel suo terreno, ignaro del tragico destino che lo attendeva. Una fatalità che ha gettato nello sconforto l’intera comunità.