Decine di ratti morti nel mare di Aspra, sconcerto in spiaggia

Una macabra scoperta ha rovinato la giornata di alcuni bagnanti nelle acque di Aspra, frazione di Bagheria. Decine di carcasse di topi sono state avvistate mentre galleggiavano sulla superficie del mare, una scena desolante documentata prontamente da video che hanno fatto il giro dei social network.

L’episodio, conseguenza del violento temporale che si è abbattuto sulla zona nei giorni scorsi, ha sollevato immediate preoccupazioni. A spiegare la dinamica di un fenomeno purtroppo non nuovo, è stato il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli. “La situazione di emergenza che si è venuta a creare non è un fatto isolato”, ha dichiarato il primo cittadino. “Ogni qualvolta piove abbondantemente si assiste al riversamento di liquami fognari, con la conseguente fuoriuscita di ratti morti”.

Una problematica strutturale, dunque, che le piogge torrenziali portano a galla in tutta la sua sgradevolezza. In seguito alle segnalazioni, nella giornata odierna una ditta specializzata è intervenuta sul posto per avviare le necessarie operazioni di bonifica dell’area. Tuttavia, secondo quanto si apprende, durante il sopralluogo non sarebbe stata trovata alcuna carcassa di topo.

L’ipotesi più probabile è che la corrente marina, nel frattempo, le abbia trascinate via, disperdendole al largo e chiudendo, almeno alla vista, un capitolo sconcertante che lascia aperti molti interrogativi sulla tenuta della rete fognaria locale.