Allerta meteo arancione per caldo e incendi, arriva la Sciroccata in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per vento forte. Inoltre in Sicilia vige allerta arancione per rischio incendi e ondate di calorie in provincia di Palermo e Messina.

“Dalle prime ore di domani – si legge nell’avviso – e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, specie sui settori occidentali e settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Per quanto riguarda il livello di allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico è di generica vigilanza (verde).

Per domani si prevedono alte temperature associate a vento di scirocco. Per questo, soprattutto nelle zone tirreniche, il Dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione.