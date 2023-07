Meteo Sicilia, allerta caldo e incendi: temperature fino a 45 gradi

Meteo Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diramato per domani e dopodomani l’avviso n.135 per rischio ondate di calore e incendi in Sicilia. Per Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 35°C (livello 1, giallo) e un rischio incendi “medio” (preallerta, arancione).

Secondo il sito www.iLMeteo.it le temperature sono in aumento in tutta Italia, con picchi di 45°C in Sicilia tra domani e lunedì. L’anticiclone porterà sole prevalente e temperature roventi per almeno 7 giorni. Occasionali temporali potranno scoppiare solo sui confini alpini.

Le zone più calde saranno Sardegna e Sicilia, con punte di 45°C nelle aree interne, in particolare nel sud dell’isola. Anche il resto del Paese sarà investito dall’ondata di calore: in Sicilia sono previsti 40°C, al Centro fino a 37-38°C a Firenze e Roma, al Nord 37°C tra Milano, Padova, Bologna, Pavia e Ferrara.

A Palermo il livello 1 di preallerta, “giallo”, indica temperature elevate che non rappresentano un pericolo immediato per la salute della popolazione, ma necessitano di attenzione, soprattutto per i sottogruppi a rischio. Il livello di preallerta per gli incendi boschivi, “arancione”, indica condizioni meteo che possono favorire l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e/o il rischio di incendi di interfaccia.

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a evitare l’esposizione al caldo o attività fisica intensa nelle ore più calde, prestare attenzione ai sottogruppi più fragili, bere più liquidi ed evitare alcol e caffeina. Per prevenire gli incendi è vietato accendere fuochi o usare strumenti che producano fiamme, faville o braci, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio.