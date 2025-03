Meteo Sicilia, in arrivo la prima Sciroccata di marzo: temperature fino a 25°C

Domani, lunedì 10 marzo, la Sicilia si prepara ad accogliere la prima ondata di Scirocco del mese. Un’intensa perturbazione atlantica, alimentata da una profonda saccatura iberica, investirà il Nord Italia, generando forti correnti meridionali che si dirigeranno verso l’isola. Questo fenomeno porterà con sé un brusco aumento delle temperature, soprattutto nel settore tirrenico. Le zone tra Palermo e Messina potrebbero registrare punte massime di 24-25°C.

Temperature in aumento e clima mite

Anche le province di Trapani, Palermo e Messina sperimenteranno un clima mite con temperature che oscilleranno tra i 20 e i 22°C. Un quadro termico diverso si prevede invece per il settore centro-orientale dell’isola, dove le temperature rimarranno più contenute. Lungo le coste tirreniche, si potrebbero raggiungere picchi di 24-26°C. Questo primo richiamo di aria calda di origine africana segna l’inizio di una fase meteorologica più mite dopo l’inverno.

Cielo sereno e possibili precipitazioni a est

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche generali, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte della regione per l’intera giornata. Un’eccezione è rappresentata dalla Sicilia orientale, dove la presenza di una copertura nuvolosa più compatta potrebbe dar luogo a precipitazioni intermittenti di debole intensità. In queste aree, non si esclude la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia, con conseguenti riduzioni della visibilità.

Venti forti e mari mossi

L’arrivo dello Scirocco porterà con sé venti moderati o sostenuti provenienti dai quadranti meridionali. Si prevedono raffiche localizzate, che potrebbero raggiungere la burrasca o la burrasca forte, soprattutto nel trapanese e lungo le coste tirreniche. In queste zone, le raffiche potrebbero toccare punte di 90-100 km/h. Il Canale di Sicilia si presenterà molto mosso, mentre gli altri bacini saranno da poco mossi a mossi. Si raccomanda prudenza, soprattutto per le attività marittime e per chi si trova nelle zone costiere esposte ai venti.