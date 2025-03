Tragedia sulla Statale, 2 morti e 8 feriti in incidente

Terribile incidente stradale a Carlentini, nel Siracusano. Poco prima delle 14, sulla Statale 194, in località Cannellazza, un van a nove posti si è scontrato frontalmente con un furgone cassonato. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite, cinque delle quali in gravi condizioni.

Intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte dei veicoli. L’elisoccorso si è occupato del trasporto dei feriti più gravi verso gli ospedali della zona. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.

Indagini in corso

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze dei feriti meno gravi e di altre persone che hanno assistito allo scontro. La Statale 194, tristemente nota come “la Ragusana”, è da anni al centro dell’attenzione per la sua pericolosità e per il numero elevato di incidenti mortali.