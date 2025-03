Scirocco in Sicilia: temperature fino a 27 gradi e venti forti

Lo scirocco fa il suo ingresso in Sicilia, portando con sé un aumento delle temperature e venti intensi, soprattutto nel settore tirrenico settentrionale. Come anticipato, il vento sarà il protagonista principale, con raffiche che potrebbero superare i 70/80 km/h tra il palermitano orientale e il messinese. Venti di simile intensità sono attesi anche nella parte occidentale dell’isola, tra il trapanese e le isole Pelagie, dove lo scirocco dominerà la scena.

Ventilazione intensa e temperature miti

Anche il Canale di Sicilia e la parte meridionale dell’isola saranno interessati da una forte ventilazione proveniente da sud. Diversamente, i settori ionici sperimenteranno venti più deboli e un tasso di umidità maggiore, grazie alla provenienza marina delle correnti. Questa ventilazione meridionale causerà un notevole aumento delle temperature lungo la costa tirrenica settentrionale, con punte che potrebbero localmente superare i 27/28°C, in particolare tra il palermitano orientale e il messinese. Temperature più miti sono previste per il settore ionico e meridionale dell’isola.

Scirocco protagonista, instabilità a sud-est

Le condizioni meteorologiche in Sicilia nelle ultime ore si sono presentate diverse da zona a zona. Mentre nella parte orientale dell’isola si sono verificate precipitazioni sparse e un’intensa copertura nuvolosa, a ovest e nel settore tirrenico settentrionale, a parte qualche velatura, il tempo è rimasto stabile con temperature in alcuni casi superiori ai 20°C. Lo spostamento della depressione responsabile del maltempo del fine settimana favorirà la risalita di correnti sciroccali, che porteranno un ulteriore aumento delle temperature e una leggera instabilità atmosferica.

Temperature notturne in aumento, picco previsto per lunedì

Venti meridionali, seppur di debole intensità, stanno già soffiando sulla regione, contribuendo a un aumento delle temperature notturne, in particolare nel settore tirrenico settentrionale. La prossima notte si prevede particolarmente calda tra palermitano, trapanese e messinese tirrenico, soprattutto dove la ventilazione meridionale (secca) riuscirà a penetrare con maggiore forza. Il culmine del fenomeno è atteso per lunedì 10 marzo 2025, quando lo scirocco, con raffiche localmente superiori ai 70/80 km/h, raggiungerà la costa tirrenica settentrionale, in particolare tra palermitano e messinese, dove nelle ore centrali si potrebbero superare i 27/28°C. Provenendo dal Canale di Sicilia, la nuvolosità, pressoché innocua altrove, potrebbe portare una leggera instabilità sui settori sud-orientali e centrali dell’isola, con possibili fenomeni localizzati di moderata entità. Questa fase dovrebbe concludersi entro martedì 11 marzo 2025, con un calo delle temperature e un cambio di ventilazione da ovest.