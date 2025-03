Meteo Sicilia, valdo anomalo e venti forti, venerdì picchi di 30 gradi

Venti impetuosi e temperature elevate in arrivo: picchi di 100 km/h previsti per venerdì

Un’intensa sciroccata è attesa per venerdì, con raffiche che potrebbero sfiorare i 100 km/h lungo le coste settentrionali. Questo fenomeno si inserisce in un contesto meteorologico caratterizzato da venti meridionali e temperature in aumento.

Incursione subtropicale e temperature record

Già da domani, un’incursione subtropicale porterà forti venti di burrasca, con possibili punte termiche prossime ai 30°C nelle zone tirreniche di Palermo e Messina, grazie all’effetto favonico. Questo innalzamento termico, seppur breve, contribuirà ad un surplus termico già registrato nel mese di marzo, quantificabile in +1.5/2°C rispetto alla media.

Scirocco protagonista e temperature in calo da sabato

Lo scirocco, o comunque ventilazione dai quadranti meridionali, sarà protagonista per quattro o cinque giorni su sette. Questa situazione, seppur non eccezionale, influenzerà significativamente l’andamento termico del mese. Fortunatamente, già da sabato si prevede un calo delle temperature a partire da ovest nord ovest.

Nuova saccatura artica e maltempo al centro-nord

Venerdì 14 marzo si prevede l’apice del fenomeno, sia in termini di vento che di temperature. Una nuova saccatura artica, diretta verso la Penisola Iberica, genererà un minimo depressionario tra le Baleari e il Golfo del Leone, portando maltempo al centro-nord Italia e intensificando lo scirocco. Le raffiche potrebbero superare quelle registrate lunedì, con valori diffusamente oltre i 70-80 km/h e picchi superiori ai 100 km/h. Si prevede una giornata particolarmente turbolenta.

Isoterme elevate e possibile pulviscolo sahariano

L’ondata di aria calda sarà accompagnata da isoterme a 850 hPa fino a +16/+17°C. Nelle zone con ventilazione meno intensa e sufficiente soleggiamento, le temperature potrebbero superare i 30°C, soprattutto nelle aree esposte all’effetto favonico. È prevista la presenza di nubi alte o medio-alte e pulviscolo sahariano. Sebbene le temperature siano elevate, è improbabile che vengano superati i record mensili registrati nel marzo 2001, quando in alcune aree si raggiunsero i 35°C.