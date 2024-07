Meteo Sicilia, caldo sahariano in arrivo e temperature roventi fino a Ferragosto

Fino a giovedì 25 luglio, deboli flussi di aria fresca dall’Atlantico settentrionale continueranno a provocare una leggera diminuzione delle temperature in Sicilia. Questa fase di calore meno opprimente si protrarrà fino a venerdì 26 luglio, dopodiché l’intensa calura africana riconquisterà rapidamente tutto il Paese, già dal weekend.

Picco di caldo nel weekend

La giornata di domenica 28 sarà particolarmente calda in Sicilia, ma il picco è atteso per settimana prossima, il 30 e il 31 luglio. Attesi 40 gradi a Palermo, Catania e Siracusa. L’ondata di caldo si prolungherà, secondo le previsioni, almeno fino al 10 agosto.

Temperature in aumento nel fine settimana

Nel weekend, cambia tutto. Temperature in aumento già da sabato 27 luglio, ma sarà la giornata di domenica 28 quella più difficile del fine settimana in Sicilia, con le colonnine di mercurio che potrebbero toccare i 37-38°C a Palermo, Catania e Siracusa. Temperature molto elevate sono attese anche nel resto dell’isola, delineando uno scenario di caldo intenso. In aumento anche l’afa con la colonnina di mercurio che segnerà 20-25° anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali.

Picco di calore tra martedì e mercoledì

Le previsioni per la prossima settimana in Sicilia sono ancora all’insegna del caldo: l’anticiclone africano si espanderà ulteriormente verso Nord, abbracciando gran parte dell’Europa orientale, con la conseguente persistenza del grande caldo pure sull’isola. Il picco dell’ondata di calore è previsto tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio. Sarà dunque entro la fine del mese di luglio che la Sicilia sarà ‘infuocata’ di nuovo, ovunque: lunedì prossimo si prevedono 40 gradi a Palermo, Catania e Siracusa.

Caldo fino a Ferragosto

Guardando ancora più in là, l’alta pressione sulla Sicilia durerà almeno fino al 10 agosto con temperature elevate. Le previsioni indicano il perdurare del caldo africano sull’isola almeno fino a Ferragosto, con il ritorno di possibili 40°C. La situazione peggiore riguarderà la siccità estrema, con la mancanza di piogge che sta prosciugando i bacini dell’isola.