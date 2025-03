A Palermo il wedding diventa CHIC: apre la Galleria del matrimonio

L’8 marzo 2025, Palermo accoglierà CHIC – La Galleria CHIC del Wedding, un innovativo spazio interamente dedicato all’organizzazione di matrimoni da sogno. CHIC si propone come un’esperienza immersiva e su misura, un luogo raffinato dove le coppie potranno trasformare le proprie visioni in realtà, godendo di servizi d’eccellenza e di uno stile inconfondibile.

Un’esperienza immersiva e personalizzata

A differenza delle tradizionali esposizioni di fornitori, CHIC offre un percorso completo e personalizzato, guidando gli sposi in ogni fase della pianificazione del loro matrimonio, senza stress e senza compromessi. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza unica e indimenticabile, curata nei minimi dettagli.

Eccellenze del settore riunite in un unico luogo

All’interno della Galleria CHIC del Wedding, i futuri sposi troveranno una selezione accurata dei migliori professionisti del settore. Dalla musica e l’intrattenimento live con DJ, band e spettacoli, ai fotografi e videomaker professionisti, dagli effetti speciali e la pirotecnica, al cocktail bar con mixologist esperti, fino alle scenografie e agli allestimenti mozzafiato: ogni elemento è pensato per creare un’atmosfera CHIC e personalizzata. Tra i collaboratori figurano nomi di spicco come Marco Barone per la fotografia, Andrea Schimmenti per i video, Gepi Violinista di Sicilia per l’intrattenimento musicale, Marino Piro per la pirotecnica e gli effetti speciali, Lilith Eventi per l’intrattenimento e lo spettacolo e Cantiere per il servizio bar itinerante. Per l’inaugurazione, sarà presente anche una mostra di abiti da sposa forniti da Colet Sposi.

Il lusso dell’attenzione ai dettagli

CHIC si distingue per la sua attenzione al dettaglio e la cura nella personalizzazione di ogni evento. Il lusso non è inteso solo come budget elevato, ma come stile e raffinatezza, elementi che trasformano ogni matrimonio in un vero e proprio capolavoro. L’obiettivo è offrire un servizio esclusivo, elegante e perfettamente coordinato, dove ogni aspetto è gestito con passione e professionalità.

Un evento imperdibile per i futuri sposi

L’inaugurazione dell’8 marzo 2025 sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo del wedding CHIC. Dimostrazioni live, degustazioni e incontri con i migliori professionisti del settore permetteranno ai futuri sposi di scoprire le ultime tendenze, trovare ispirazione e iniziare a progettare il loro matrimonio da favola in un’atmosfera elegante e raffinata. Con l’apertura di CHIC, Palermo si candida a diventare la nuova capitale del Wedding CHIC.