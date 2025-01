Forti piogge a Palermo: strade allagate e automobilisti bloccati

Piove e le strade di Palermo si allagano. Tanti i danni per il maltempo che sta attraversando la Sicilia in queste ore. (Leggi qui le previsioni). In queste ore si registrano una serie di allagamenti nelle strade a Palermo e provincia provocati dalle precipitazioni che da ieri e anche dalla scorsa notte hanno caratterizzato il tempo. Tantissime sono le strade che si sono state trasformate in veri e propri torrenti di acqua e rifiuti creando disagi agli automobilisti in transito. Un avvio di settimana decisamente difficile per chi si trova ad attraversare il Capoluogo.

Automobilisti in difficoltà e strade impercorribili

Tra i disagi quelli più pesanti si registrano in via Imera dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che si trasforma in un lago. Disagi anche in provincia sulla statale 113 dove un lungo serpentone di auto percorre la strada allagata in più punti.

Le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di grosse buche sull’asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall’amministrazione comunale. Interventi tamponi che sono spazzati via dall’acqua. Diversi i danni provocati alle sospensioni e ai pneumatici per tanti automobilisti finiti nelle buche coperte dall’acqua.

Alberi caduti a San Martino delle Scale e Piano Geli

Tanti i disagi anche a San Martino delle Scale e a Piano Geli, dove è ormai una consuetudine pericolosa la caduta di alberi inceneriti dagli incendi estivi lungo la carreggiata delle due strade principali che collegano le frazioni di Monreale. Questa notte e questa mattina tanti i rami che si sono riversati in strada creando blocchi e pericoli serissimi per chi transita. Il maltempo continuerà anche per le prossime ore.