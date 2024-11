Bomba d’acqua in Sicilia, in A18 automobilisti bloccati

Un’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia orientale, causando allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione più critica si registra sull’autostrada A18, nel tratto compreso tra Roccalumera e Acireale. Le forti piogge hanno trasformato l’arteria in un fiume in piena, mettendo in difficoltà decine di automobilisti.

Allerta massima per gli automobilisti in transito

Numerose le segnalazioni di allagamenti lungo la Riviera Jonica. Un automobilista, bloccato nel traffico, avverte: “Fate attenzione sull’autostrada del tratto dopo Catania verso Messina, c’è un’alluvione in corso. Il manto stradale è impraticabile, rischio di incidente elevatissimo”.

Diversi interventi dei vigili del fuoco

A causa del maltempo, con forti piogge che hanno causato allagamenti stradali ed esondazioni di torrenti nella zona di Acese, in provincia di Catania, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono al lavoro con squadre provenienti da diversi distaccamenti. Numerosi gli interventi di soccorso, tra cui il recupero di persone bloccate nelle auto, allagamenti, danni d’acqua e verifiche di stabilità strutturale. Situazioni particolarmente critiche si registrano ad Acireale, in Via San Piero Patti, dove l’esondazione di un torrente ha richiesto l’intervento dei sommozzatori del Nucleo di Catania, in Via Cristoforo Colombo e a Capo Mulini, dove i corsi d’acqua sono sotto stretto monitoraggio. Sul territorio e nelle frazioni di Acireale operano squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia e Maletto. Decine gli interventi già effettuati e quelli ancora in corso. La situazione è in continua evoluzione.

Per oggi allerta meteo gialla in tutta la Sicilia

Per la giornata di oggi la Protezione civile regionale aveva emesso un bollettino di allerta meteo gialla relativa a tutta la Sicilia.