Meteo Sicilia, nubifragio a Palermo e provincia: strade allagate e danni

Un forte temporale si è abbattuto nelle ultime ore su Palermo e provincia, causando diversi disagi e allagamenti in città. La pioggia battente è arrivata a poche ore dai roghi che hanno devastato vaste aree del capoluogo siciliano, complice l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale.

In diverse zone di Palermo si sono formati veri e propri “laghi” che hanno reso difficoltosa la circolazione stradale. Problemi segnalati in via Libertà, con acqua accumulatasi ai lati della carreggiata. Disagi anche in via Re Ruggero, zona Indipendenza, dove le piogge hanno causato rallentamenti al traffico. Allagata anche l’area di via Filippo Brunelleschi a Cruillas.

Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma la bomba d’acqua ha fatto saltare numerosi tombini in diverse strade della città. Segnalati allagamenti in via Ernesto Basile, via Ugo La Malfa, via Messina Marine, via Francesco Crispi e piazza Indipendenza.

Anche la provincia di Palermo è stata colpita dal temporale. A Bagheria si è allagato il sottopasso di viale Bagnera, con intervento della polizia municipale. Stesse scene nell’area di Passo di Rigano, in particolare in via Evangelista di Blasi: “È una situazione vergognosa, ogni anno si verificano questi fenomeni alluvionali ma non si è mai pronti” ha dichiarato il presidente della V Circoscrizione Andrea Aiello.

I danni maggiori riguardano ancora una volta il patrimonio arboreo cittadino. In via Castellana un albero è crollato ieri, oggi un altro esemplare è caduto in via Filippo Corazza, quartiere Oreto-Stazione. Il tronco ha occupato l’intera carreggiata, bloccando il traffico nella zona.

La pioggia battente che si è abbattuta su Palermo era attesa dopo i roghi dei giorni scorsi, che hanno distrutto ettari di vegetazione sulle colline circostanti il capoluogo siciliano. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare gli incendi, supportati anche da un canadair e due elicotteri. Le operazioni di spegnimento sono state rese complicate dal forte vento e dall’orografia impervia. In fumo ettari di macchia mediterranea, con gravi danni all’ambiente e al paesaggio.

La pioggia di queste ore ha portato sollievo dopo la difficile emergenza incendi, ma allo stesso tempo ha evidenziato ancora una volta la fragilità del territorio siciliano, con strade che si allagano e alberi che cadono ad ogni temporale.