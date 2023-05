Nubifragi nel Palermitano, strade allagate e smottamenti

Forte maltempo in provincia di Palermo e nel Capoluogo. Per oggi era prevista allerta gialla dalla Protezione civile.

Nubifragi so sono registrati nella giornata di oggi, mercoledì 30 maggio a Palermo e in parte della provincia. Da Corleone a Monreale, ad Altofonte, sono tante le segnalazioni di strade diventate come fiumi di acqua a causa di violenti temporali che si sono abbattuti nel corso della mattinata.

Diverse le segnalazioni di interruzione di corrente elettrica in vari comuni della provincia. Nel Carinese segnalati alcuni smottamenti in varie strade.

Ieri il dipartimento di Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per oggi, 31 maggio. Su Palermo allerta gialla. Nel bollettino si legge, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su zone interne e rilievi, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

