Sconti voli Sicilia: rimborsi fino al 50% per tutti i siciliani residenti

Mentre contro il caro voli la Regione si inventa il “Sicilia Express” di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che unisce in treno le città del Nord e Centro Italia con la Sicilia, la Regione Siciliana ha anche introdotto una nuova misura per agevolare gli spostamenti aerei dei propri residenti. Grazie a questa iniziativa, i cittadini siciliani possono beneficiare di una riduzione del 25% sul prezzo dei biglietti aerei per voli nazionali. L’obiettivo è quello di migliorare la connettività con il resto del Paese, rendendo i viaggi più economici e accessibili.

Chi può richiedere lo sconto?

Tutti i residenti in Sicilia hanno diritto allo sconto del 25% sul costo del biglietto. Inoltre, alcune categorie di cittadini possono beneficiare di un ulteriore sconto del 25%, raggiungendo così una riduzione totale del 50%. Queste categorie, in base alla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, includono: persone con disabilità pari o superiore al 67%, studenti e cittadini con un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Come ottenere il rimborso?

Per ottenere il rimborso, i viaggiatori devono seguire una specifica procedura online. Innanzitutto, i biglietti aerei devono essere stati acquistati a partire dal 10 novembre 2023, e i voli devono essere effettuati tra il 1° dicembre 2023 e il 31 gennaio 2025. Entro le ore 18:00 del 2 marzo 2025, i residenti devono presentare la domanda di rimborso tramite la piattaforma dedicata: siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli. Dopo l’accreditamento al portale, sarà necessario inserire i dati richiesti e allegare la documentazione necessaria a comprovare la residenza e l’eventuale appartenenza a una delle categorie che beneficiano dell’ulteriore sconto.

Tempistiche e validità

I residenti hanno tempo fino a 30 giorni dalla data del volo per presentare la domanda di rimborso. L’agevolazione è valida per tutte le tratte nazionali, inclusi i voli effettuati a partire dal 15 marzo 2024, come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 301/2024. È importante sottolineare che non esiste un criterio di priorità basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’importanza dell’iniziativa

Questa misura rappresenta un’importante opportunità per i residenti siciliani. Facilitando gli spostamenti e migliorando i collegamenti aerei con il resto d’Italia, la Regione Siciliana promuove una maggiore integrazione territoriale e sociale. Rendendo i voli più accessibili economicamente, l’iniziativa contribuisce a ridurre l’impatto dei costi di viaggio sulle famiglie e sui cittadini siciliani.