La Regione regala il treno lowcost per tornare in Sicilia, è in partenza il “Sicilia Express”

Per le festività natalizie 2024, la Regione Siciliana e Ferrovie dello Stato presentano il “Sicilia Express”, un treno low cost progettato per collegare il Nord e il Centro Italia con la Sicilia. Questa iniziativa offre una soluzione di viaggio economica e accessibile, in risposta all’aumento dei prezzi dei trasporti durante il periodo di alta domanda. Con un costo a partire da 29,90 euro a tratta, il Sicilia Express rappresenta un’alternativa conveniente per coloro che desiderano trascorrere il Natale con i propri cari.

Intrattenimento a bordo e atmosfera siciliana

Il viaggio a bordo del Sicilia Express sarà arricchito da un programma di intrattenimento pensato per immergere i passeggeri nell’atmosfera siciliana sin dalla partenza. Personaggi noti come l’attore Salvo Piparo, Claudio Casisa dei Soldi Spicci e lo stilista Alessandro Enriquez, insieme ad alcuni influencer, saranno presenti a bordo per animare il viaggio verso l’isola. Inoltre, due carrozze ristorante offriranno la possibilità di gustare prodotti tipici della tradizione enogastronomica siciliana, rendendo l’esperienza ancora più completa. È consentito portare con sé anche gli animali domestici, senza costi aggiuntivi.

Un’iniziativa a supporto dei siciliani fuori sede

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel supportare i siciliani che vivono e lavorano o studiano nel Nord Italia, consentendo loro di ricongiungersi con le famiglie durante le festività natalizie. Il Sicilia Express si inserisce in una serie di misure adottate per contrastare il caro-voli e favorire la mobilità, con la speranza di poter replicare l’iniziativa anche in altri periodi dell’anno. L’obiettivo è quello di rivalutare il treno come mezzo di trasporto comodo ed efficiente anche per le lunghe distanze.

Dettagli del servizio e modalità di acquisto biglietti

Il treno partirà da Torino il 21 dicembre 2024, con ritorno previsto per il 5 gennaio 2025. I biglietti, con prezzi a partire da 29,90 euro a tratta, saranno disponibili all’acquisto dal 3 dicembre sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: app, biglietterie e self-service. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa, siciliaexpress.eu. Il Sicilia Express, una volta giunto in Sicilia, si dividerà in due sezioni per raggiungere diverse destinazioni sull’isola, garantendo un servizio capillare.