Incidenti a Monreale: un ferito lieve e uno grave

Due incidenti stradali a Monreale nella stessa giornata. Il primo si è verificato all’incrocio tra via Strada Ferrata e via Cannolicchio, coinvolgendo una motocicletta e un’automobile. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La Polizia Municipale è intervenuta per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente grave in via Santa Liberata

Un secondo incidente, più grave, ha avuto luogo in via Santa Liberata. Una minicar Ami e un furgone si sono scontrati, causando il ferimento grave della conducente dell’Ami. Sembra che la minicar, diretta verso Aquino, abbia perso aderenza impattando violentemente contro il furgone. I sanitari del 118 hanno estratto la donna dal veicolo con difficoltà, trasportandola poi in ospedale. Anche in questo caso, la Polizia Municipale di Monreale ha effettuato i rilievi. In entrambi i casi la ditta MF Auto di Magnasco Francesco si è occupata della rimozione dei veicoli incidentati.