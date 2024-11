Monreale piange Emanuele, strappato alla vita a 25 anni: la chiesa non basta

Un silenzio carico di dolore è sceso su Pioppo, frazione di Monreale, ieri pomeriggio. Un silenzio rotto solo dal pianto straziante di chi ha perso un figlio, un marito, un padre, un amico. Emanuele Favaloro, 25 anni, vita spezzata contro un costone roccioso sulla Statale 186, a pochi metri da casa. Un destino crudele che ha strappato un giovane padre al suo bambino di soli quattro anni, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in un’intera comunità.

Ieri, la chiesa di San Giuseppe, cuore pulsante di Pioppo, si è rivelata troppo piccola per contenere il fiume di persone accorse per l’ultimo saluto a Emanuele. Un’invasione composta da parenti, amici, conoscenti, colleghi, tutti uniti in un unico, straziante abbraccio attorno alla famiglia. Già prima dell’arrivo del feretro, la chiesa era gremita, testimonianza tangibile dell’affetto e della stima che circondavano il giovane. Volti segnati dal dolore, occhi gonfi di lacrime, un silenzio rotto solo dai singhiozzi sommessi. Emanuele, ricordato da tutti come un gran lavoratore, un padre di famiglia dedito al suo piccolo Francesco e alla moglie Francesca, ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Don Nicola Napoli, il nuovo parroco di Pioppo, ha officiato la cerimonia funebre, cercando parole di conforto in un momento in cui il dolore sembra soverchiare ogni speranza. Ha invitato i presenti a trovare nella fede la forza per affrontare questa tragedia, a cercare un senso in ciò che appare insensato. Tra i presenti, anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, visibilmente commosso, a testimoniare la vicinanza dell’intera comunità monrealese alla famiglia di Emanuele.

All’esterno della chiesa, gli amici di Emanuele hanno voluto ricordarlo con un gesto toccante: un fumogeno acceso e un coro, “Emanuele con noi”, a ricordare la sua grande passione per il Palermo e per la squadra di calcio locale. Uno striscione con la scritta “Ciao Emanuele, riposa in pace” ha sintetizzato il sentimento di affetto e incredulità che pervade l’intera comunità. La passione per il calcio, un amore condiviso con tanti amici, un sogno nel cassetto: vedere il Palermo tornare in Serie A. Un sogno che ora Emanuele seguirà da lassù, tifoso speciale tra gli angeli.

Intanto, la Hyundai Atos, silenziosa testimone della tragedia, resta sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso. Un’indagine che cercherà di fare luce sulle dinamiche dell’incidente, ma che non potrà mai lenire il dolore di una comunità intera, privata di un giovane padre, di un amico, di un sorriso. Un dolore che si fa ancora più acuto pensando al piccolo Francesco, che dovrà crescere senza il suo papà, con il solo conforto del ricordo di un amore spezzato troppo presto. A Pioppo, il tempo sembra essersi fermato, cristallizzato in quel lunedì sera che ha portato via Emanuele. Un tempo sospeso tra il dolore e il ricordo, tra la rabbia e la rassegnazione. Un tempo che, lentamente, dovrà trovare la forza di ricominciare, portando con sé il ricordo di Emanuele, giovane padre e amico, volato via troppo presto.