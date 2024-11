Sicilia. Addio a Salvatore, promessa della musica strappato alla vita a 20 anni

Marsala è in lutto per la prematura scomparsa di Salvatore Ancona, giovane di appena 20 anni descritto da amici e conoscenti come uno “splendido ragazzo”.

La passione per il canto

Oltre ad essere benvoluto da tutti, Salvatore coltivava una grande passione per il canto, che lo aveva portato a frequentare la Vocal Academy di Silvia Mezzanotte.

L’ultimo saluto

I funerali di Salvatore Ancona si terranno domani, 25 novembre 2024, presso la Chiesa di Maria Santissima Bambina a Terrenove alle ore 11. Sarà l’ultimo commosso saluto per il ventenne scomparso troppo presto.