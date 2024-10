Incidente mortale a Catania: addio a Mario, 19 anni

Un tragico incidente stradale ha spezzato la giovane vita di Mario Giannino, un ragazzo di soli 19 anni residente a Catania. Giovedì 24 ottobre 2024, mentre era trasportato come passeggero su uno scooter lungo via Plebiscito, è rimasto coinvolto in una collisione con un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto, immettendosi sulla strada principale, non avrebbe rispettato la precedenza, causando l’impatto con il ciclomotore.

La Lotta per la Vita

A seguito della violenta collisione, Mario è stato sbalzato dallo scooter, riportando un grave trauma cranico con emorragia cerebrale e fratture multiple, nonostante indossasse il casco. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche per tre giorni. Nella speranza di salvargli la vita, è stato successivamente trasferito al Policlinico di Catania, ma purtroppo, nella mattinata di domenica 27 ottobre, il giovane è spirato, lasciando nella disperazione i suoi familiari.

L’Apertura dell’Inchiesta

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Lunedì 28 ottobre, il Pubblico Ministero dott. Rocco Liguori ha avviato un procedimento penale, al momento contro ignoti, e ha disposto il sequestro della salma. È probabile che venga disposta l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso e confermare il nesso causale con i politraumi subiti nell’incidente. Successivamente, i conducenti dei veicoli coinvolti saranno presumibilmente iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il Dolore della Famiglia e la Ricerca di Giustizia

Mario Giannino, che aveva già iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e coltivava la passione per i cavalli, lascia i genitori, due fratelli e una sorella. La famiglia, distrutta dal dolore, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, con l’assistenza del consulente per la Sicilia Giuseppe Nocita e la collaborazione dell’avv. Laura Milazzo Sanfilippo del foro di Catania, per fare piena luce sull’accaduto e ottenere giustizia. Si attendono ora le disposizioni dell’autorità giudiziaria per fissare la data dei funerali, che si preannunciano partecipatissimi.