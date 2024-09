Furgone precipita in una vallata, un morto e un 16enne lotta tra la vita e la morte

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Alcara Li Fusi, in provincia di Messina. Martedì mattina, un fuoristrada è precipitato in una vallata in località Borgo Stella, causando la morte del 29enne Gabriele Di Simone e il grave ferimento di un 16enne, che viaggiava con lui.

Il 16enne lotta tra la vita e la morte al Policlinico di Messina

Il giovane 16enne, giunto al Policlinico di Messina in elisoccorso, versa in condizioni critiche. Presenta fratture multiple e gravi traumi in diverse parti del corpo. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e lo tengono in coma farmacologico. La prognosi è riservata.

Le comunità si stringono attorno alle famiglie

Le comunità di San Marco d’Alunzio, paese d’origine delle vittime, e di Militello Rosmarino, dove Di Simone avrebbe dovuto trasferirsi dopo il matrimonio, sono profondamente scosse dall’accaduto. A San Marco d’Alunzio, i cittadini si sono riuniti in preghiera per esprimere la loro vicinanza alle famiglie. Il sindaco Filippo Miracula ha assicurato il pieno supporto dell’amministrazione comunale.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno all’1 del mattino in una zona rurale del comune di Alcara Li Fusi. Il sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Giovanna Lombardo, ha disposto l’autopsia sul corpo di Gabriele Di Simone. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.