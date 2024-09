Strage sulle strade: due morti in Sicilia in poche ore

Un tragico incidente stradale ha scosso Messina nel pomeriggio, intorno alle 17:00. Massimiliano Costa, 44 anni, ha perso la vita in uno scontro violento tra il suo scooter Honda di grossa cilindrata e un’Audi A1 all’incrocio tra via Garibaldi e via San Giovanni di Malta, nei pressi di Villa Mazzini. L’impatto è stato devastante, proiettando Costa sull’asfalto e causandogli una grave lesione alla testa. Nonostante l’immediato intervento del 118 e il trasporto al Policlinico di Messina, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Una volante della Polizia, presente sul posto al momento dell’incidente, ha prestato i primi soccorsi e gestito il traffico. Gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, guidati dall’ispettore Giovanni Arizzi, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo incidente a Messina

Poche ore dopo il primo tragico evento, un secondo incidente si è verificato nello stesso incrocio. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano gravi. Questo secondo incidente ha ulteriormente complicato la situazione del traffico, già compromessa dal precedente sinistro.

Incidente mortale a Belpasso

Un altro incidente mortale ha sconvolto la Sicilia, questa volta a Belpasso, in via Giovanni Paolo II, lungo la Circonvallazione. Un uomo di 40 anni, residente a Belpasso, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. Sembrerebbe che l’incidente sia stato autonomo. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo della segnaletica. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, prestando i primi soccorsi e richiedendo l’intervento dell’eliambulanza del Cannizzaro. L’elicottero è atterrato al campo sportivo, dove il ferito era stato trasportato in ambulanza. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. I Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Paternò sono intervenuti per i rilievi, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità.