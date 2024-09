Incredibile pesca a Filicudi: un giovane DJ cattura un calamaro gigante da 15 kg

Nicolo Sciacchitano, giovane DJ e aiutante nel lido del padre Eugenio, ha pescato un calamaro gigante di ben 15 chili vicino alla spiaggia delle Punte a Filicudi.

Calamaro gigante in acque basse: evento inusuale

La pesca ha suscitato stupore e perplessità, poiché questi cefalopodi sono soliti abitare fondali molto più profondi. La presenza di questo esemplare in acque basse è un evento insolito che ha fatto sorgere diverse ipotesi.

Fenomeno simile in altre aree

Eventi simili sono stati recentemente segnalati anche in altre zone del Mediterraneo, come in Calabria e a Pantelleria, suggerendo un fenomeno più ampio in atto.

Il cambiamento climatico potrebbe essere la causa

Tra le ipotesi più accreditate vi è quella che il riscaldamento delle acque, dovuto al cambiamento climatico, possa disorientare i calamari e altri pesci, spingendoli verso acque meno profonde.