Erice brucia, paura per un vasto incendio

Ieri sera si è sviluppato un vasto incendio sul fronte nord di Erice, il suggestivo borgo medievale arroccato sulla montagna che domina Trapani. Le fiamme sono divampate lungo i tornanti che da Valderice portano alla vetta di Erice, alimentate dal forte vento di scirocco.

Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco, per un totale di 22 pompieri, inviate dai comandi di Trapani, Marsala e Alcamo. I pompieri stanno utilizzando due autobotti e altri automezzi per tentare di domare le fiamme che si sono propagate velocemente lungo il canalone.

“Le operazioni di spegnimento, rese difficili dal vento e dalla impervia conformazione della montagna, andranno avanti presumibilmente per tutta la notte” hanno fatto sapere i vigili del fuoco.

L’associazione di volontariato Sos Valderice, che ha supportato i pompieri, ha invitato la popolazione “ad evitare la zona dell’incendio per non correre inutili pericoli e per non ostacolare le attività di spegnimento”.

La montagna di Erice, con la sua rigogliosa vegetazione, è purtroppo spesso vittima delle fiamme, con gravi danni ambientali.