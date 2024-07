Celebra messa e si accascia, grave don Ferdinando Toia

Momenti di paura ieri mattina nella chiesa Madre di Montelepre, quando il sacerdote don Ferdinando Toia, 50enne vicario generale dell’arcidiocesi di Monreale, è stato colto improvvisamente da un malore mentre stava celebrando la Santa Messa. Il parroco, originario di Partinico e nominato vicario diocesano lo scorso giugno dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, si è accasciato all’improvviso davanti ai fedeli sgomenti, che hanno assistito alla scena senza riuscire a intervenire.

Immediatamente soccorso, don Ferdinando è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Palermo in condizioni definite molto gravi. Secondo una prima diagnosi sarebbe stato colpito da un ictus, con una violenta emorragia cerebrale subcapsulare che ha messo a rischio la sua vita. Il sacerdote ha trascorso la notte in osservazione e questa mattina le sue condizioni sono state definite stabili dall’arcivescovo di Monreale, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

“La situazione di don Ferdinando sembra essere stabile e, in questi casi, non è poco – ha dichiarato il presule -. Ha riposato tranquillamente tutta la notte. Ora aspettiamo che inizi la terapia farmacologica per vedere come reagisce. Grazie per le vostre preghiere e perché state facendo pregare anche le vostre comunità”.

I medici al momento propendono per una cura farmacologica, escludendo almeno per il momento un intervento chirurgico, troppo rischioso date le gravi condizioni del paziente. La diocesi di Monreale e la comunità di Partinico, dove don Ferdinando è stato parroco in passato, sono in apprensione e hanno invitato i fedeli alla preghiera per il vicario generale.

“La nostra comunità parrocchiale, insieme all’arciprete e al viceparroco, ha pregato per don Ferdinando, continueremo a farlo affidandolo all’intercessione della Madonna del Ponte perché possa recuperare presto la salute e tornare al suo prezioso servizio alla nostra Arcidiocesi” scrive in una nota la chiesa madre di Partinico, mentre anche l’arcivescovo Isacchi ha chiesto a tutte le comunità diocesane di unirsi in preghiera.

Don Ferdinando Toia, oltre a ricoprire attualmente l’importante ruolo di vicario generale, in passato è stato anche direttore della Caritas di Monreale. La sua esperienza e spiritualità sono un punto di riferimento per l’intera Chiesa monrealese, che ora confida in una pronta guarigione per tornare ad averlo al più presto tra le sue fila. La terapia farmacologica è iniziata e tutti sperano che possa sortire gli effetti sperati.