Palermo, il dramma di una sedicenne: “Mi ha violentata in spiaggia”

Palermo – Una sedicenne ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale all’Addaura, zona balneare di Palermo. La giovane si è presentata nella notte al Policlinico, dove i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine.

Lo scrive LiveSicilia. Secondo quanto riportato dalla ragazza, avrebbe conosciuto il presunto aggressore, un giovane appena maggiorenne, in un locale sul lungomare Cristoforo Colombo. In seguito, intorno a mezzanotte, si sarebbero appartati in una zona buia della scogliera, dove sarebbe avvenuta la violenza. La vittima sarebbe poi riuscita a fuggire. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Partanna Mondello hanno rintracciato il sospettato poco dopo. La sua posizione è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sono in corso per verificare il racconto della vittima e ricostruire l’accaduto. I militari hanno raccolto le testimonianze di diversi giovani presenti nella zona durante la notte.

L’episodio sembra essere collegato a una rissa segnalata precedentemente tra una ventina di giovani presso un McDonald’s in via Rosario Nicoletti, dove sono intervenuti i carabinieri. La sedicenne è attualmente ricoverata al Policlinico di Palermo