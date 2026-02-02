Cronaca

Palermo, scontro auto-moto: sedicenne gravissimo, è al Villa Sofia

Grave incidente stradale nel capoluogo siciliano: nello schianto tra un’automobile e uno scooter, un ragazzo di sedici anni ha subito serie lesioni. L’urto è stato devastante e il minorenne ha riportato importanti lesioni soprattutto agli arti inferiori. Il giovane è attualmente degente presso il Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, con prognosi riservata.

Al volante della vettura si trovava un trentenne, rimasto illeso nell’impatto. Le verifiche sull’accaduto sono state delegate all’Infortunistica Stradale, che dovrà ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla collisione.

