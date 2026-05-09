Palermo, sedicenne uccide uomo e si costituisce: “Respingevo avances sessuali”

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia di Palermo. A ucciderlo, nella notte tra venerdì e sabato, sarebbe stato il vicino di casa sedicenne, che intorno a mezzanotte si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi.

Il ragazzo ha raccontato agli agenti di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo: l’adulto lo avrebbe invitato in casa e avrebbe tentato un approccio sessuale, al quale il minorenne avrebbe reagito con violenza. I poliziotti, recatisi nell’appartamento, hanno trovato la vittima con la testa fracassata.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, coordinata dalla Procura per i minorenni di Palermo. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso. La posizione del sedicenne è ora al vaglio degli inquirenti.