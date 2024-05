Shock in Sicilia, giovane di 18 anni muore per infarto

Una terribile tragedia si è consumata in una comunità di Catania, dove è morto Kevin Fiorentino, un ragazzo di soli 18 anni originario di Siracusa. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava nella struttura catanese. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sconvolti dall’accaduto la famiglia e gli amici della vittima, che ancora faticano a credere a quanto successo, soprattutto per le drammatiche modalità dell’accaduto. Saranno necessari ulteriori accertamenti medici per chiarire le precise cause del decesso.

Intanto, sui social network sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e ricordo da parte dei coetanei del ragazzo. “Ancora incredulo, non ci posso credere e non ci voglio credere che non ci sei più; mi mancherai tantissimo, non è un addio ma un arrivederci”, ha scritto un amico sotto la foto del diciottenne. Un altro ha aggiunto: “Non ti potrò mai dimenticare amore mio, ti amo tantissimo”. Parole toccanti che esprimono tutto il dolore e lo sgomento di fronte a una morte così prematura e inaspettata.