Ha un infarto a 35 anni, salvato grazie a telemedicina ed elisoccorso

Una storia di sanità che funziona arriva da Favignana, dove nella giornata di ieri un intervento tempestivo e coordinato ha salvato la vita a un uomo colpito da infarto. Il protagonista è un 35enne di Trapani, presente sull’isola per ragioni lavorative, che intorno alle 14.30 si è recato al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) accusando un forte dolore al torace. Il personale sanitario del presidio, insieme ai medici della continuità assistenziale, ha subito avviato le procedure di emergenza.

Grazie al collegamento in telemedicina con l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, è stata rapidamente diagnosticata una sindrome coronarica acuta. Mentre si organizzava il trasferimento verso il reparto di emodinamica, la situazione è improvvisamente peggiorata: il giovane è andato in arresto cardiaco.

La reazione immediata dell’équipe medica presente, che ha avviato le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore, ha consentito la ripresa dell’attività cardiaca. Nel frattempo, sull’isola sono arrivati il medico rianimatore e l’infermiere dell’elisoccorso 118. Dopo la stabilizzazione clinica, il paziente è stato trasportato con l’ambulanza elettrica del presidio fino all’elisuperficie e trasferito in volo all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Qui è stato sottoposto a coronarografia con successivo impianto di stent, intervento che ha scongiurato il peggio. Attualmente il 35enne non è in pericolo di vita e resterà ricoverato per alcuni giorni nel nosocomio trapanese.