Cronaca

Ha un infarto a 35 anni, salvato grazie a telemedicina ed elisoccorso

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una storia di sanità che funziona arriva da Favignana, dove nella giornata di ieri un intervento tempestivo e coordinato ha salvato la vita a un uomo colpito da infarto. Il protagonista è un 35enne di Trapani, presente sull’isola per ragioni lavorative, che intorno alle 14.30 si è recato al Presidio Territoriale di Emergenza (PTE) accusando un forte dolore al torace. Il personale sanitario del presidio, insieme ai medici della continuità assistenziale, ha subito avviato le procedure di emergenza.

Grazie al collegamento in telemedicina con l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, è stata rapidamente diagnosticata una sindrome coronarica acuta. Mentre si organizzava il trasferimento verso il reparto di emodinamica, la situazione è improvvisamente peggiorata: il giovane è andato in arresto cardiaco.

La reazione immediata dell’équipe medica presente, che ha avviato le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore, ha consentito la ripresa dell’attività cardiaca. Nel frattempo, sull’isola sono arrivati il medico rianimatore e l’infermiere dell’elisoccorso 118. Dopo la stabilizzazione clinica, il paziente è stato trasportato con l’ambulanza elettrica del presidio fino all’elisuperficie e trasferito in volo all’ospedale Sant’Antonio Abate.

Qui è stato sottoposto a coronarografia con successivo impianto di stent, intervento che ha scongiurato il peggio. Attualmente il 35enne non è in pericolo di vita e resterà ricoverato per alcuni giorni nel nosocomio trapanese.

News suggerite per te:

  1. Dolore al torace sottovalutato ma era infarto, 37enne salvato in extremis all’Ospedale Ingrassia
  2. Aneurisma gigante, operazione salvavita a Villa Sofia grazie a un navigatore endovascolare
  3. Paura sulla A20: estratta dalle lamiere un’intera famiglia, interviene l’elisoccorso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Drammatico incidente in Sicilia, fa da scudo alla fidanzata ma viene travolto e ucciso
Cronaca In primo piano
Allerta meteo in Sicilia per ciclone Harry
Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla e venti di burrasca in arrivo
Cronaca
Gabriel Garko ha sposato un palermitano: si chiama Giorgio, ha 40 anni e fa l’avvocato
Società
Ciclone Harry, arrivano i ristori: Schifani annuncia 5mila euro per i cittadini
Politica
Incidenti in Circonvallazione, il report choc: “Più di 1.200 in meno di 4 anni”
Politica