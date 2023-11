È morta Anna Kanakis, ex Miss Italia di origini siciliane

Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spenta all’età di 61 anni Anna Kanakis, attrice, scrittrice ed ex Miss Italia nel 1978. Nata a Messina da padre greco e madre siciliana, la Kanakis incarnava la bellezza mediterranea. Aveva origini anche nei Nebrodi, con la madre originaria di Tortorici.

Eletta Miss Italia a soli 15 anni dopo una modifica al regolamento che ne abbassò il limite di età, la Kanakis iniziò come modella per poi debuttare al cinema negli anni ’80 su consiglio di Giuseppe Tornatore. Prese parte a oltre 30 film brillanti con registi come Castellano e Pipolo e Sergio Martino. Nel 1989 recitò ne “Il Re” di Luigi Magni e ne “L’avaro” di Molière con Alberto Sordi.

Dagli anni ’90 si dedicò soprattutto alla tv, con fiction di successo come “Michelangelo”, “Vento di ponente”, “L’inchiesta” e “La terza verità”. Dopo una breve esperienza in politica con l’UDR di Francesco Cossiga, scoprì la passione per la scrittura cimentandosi con romanzi storici come “L’amante di Goebbels” e l’ultimo “Non giudicarmi” del 2022.

I funerali dell’ex Miss Italia Anna Kanakis si terranno il 24 novembre a Roma. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan per la prematura scomparsa. Il mondo dello spettacolo piange una delle attrici più popolari degli anni ’80, che con la sua mediterraneità incarnava un modello di bellezza molto amato dagli italiani.