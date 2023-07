La bambina volata dal secondo piano lotta tra la vita e la morte a Palermo

Lotta tra la vita e la morte la piccola G., che è caduta dal balcone di una casa a Mazara del Vallo. La piccola è stata trasferita a Palermo, al Trauma Center di Villa Sofia, dove i medici stanno facendo di tutto per strapparla alla morte nonostante le condizioni della bambina siano disperate.

In un evento sconvolgente e tragico che ha scosso la città di Mazara del Vallo, G., una bambina di soli 4 anni, lotta tra la vita e la morte dopo essere caduta dal balcone del secondo piano della sua abitazione in via Castelvetrano. L’incidente è avvenuto ieri sera, poco prima delle 20:30.

È stato un momento di terrore e sgomento per i vicini di casa che si sono accorti per primi dell’accaduto. Erano affacciati in un balcone quasi di fronte quando hanno visto la piccola precipitare al suolo. Una operatrice di una cooperativa sociale con sede accanto al palazzo della tragedia è intervenuta immediatamente, insieme ai vicini, chiamando aiuto.

La scena si è ulteriormente aggravata quando un’altra bambina, la sorellina di 2 anni è stata vista affacciata sul balcone. In un atto eroico, il fratello di 14 anni è intervenuto tempestivamente per evitare un’altra tragedia, seguito dal padre che era in casa (sembra che la madre fosse invece da parenti) e che probabilmente stava riposando in quel momento.

I soccorsi sono stati rapidamente chiamati per G.. I medici del servizio 118 sono intervenuti immediatamente, praticando la rianimazione cardiopolmonare alla piccola. La bambina è giunta all’Ospedale “A. Ajello” in condizioni disperate, ma ancora viva, avendo riportato una frattura del cranio, la rottura della milza e un grave trauma polmonare. Dopo una Tac, è stata sottoposta a un intervento per l’asportazione della milza. La disperazione e la speranza si mescolano tra i familiari e i parenti della bambina, che si sono recati presso lo stesso ospedale.

In seguito, è stata trasferita d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove attualmente lotta per la sua vita. I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato un’indagine per accertare la dinamica dell’incidente. I genitori e i vicini che hanno dato l’allarme sono stati ascoltati come testimoni. Secondo le prime ipotesi, la piccola potrebbe essere salita su una sedia per gioco, perdendo poi l’equilibrio.

Tutti pregano e sperano che la piccola riesca a vincere questa terribile prova e a tornare tra le braccia della sua famiglia.