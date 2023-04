Coltiva droga e ruba luce, scatta l’arresto nel Palermitano

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Milicia hanno arrestato un 54enne del luogo con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, rinvenendo una coltivazione indoor con 20 piante di canapa indiana, alte tra 150 e 180 centimetri, in piena fase di infiorescenza.

Nel corso dello stesso controllo, è stato inoltre accertato come l’abitazione fosse allacciata in modo abusivo alla rete elettrica pubblica, evidentemente per alimentare l’impianto di illuminazione e aerazione necessario alla coltivazione illegale.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.