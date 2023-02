A C’è Posta per la storia di una coppia siciliana, lei perdona il tradimento

Domenico chiede a Graziana il perdono per averla tradita. Lei alla fine apre la busta di C’è Posta per te ma vuole vedere i fatti. Ecco un’altra storia che vede protagonisti siciliani a C’è Posta per te, in particolare da Riposto, nel Catanese.

Domenico ha scritto a C’è posta per te per chiedere a Maria De Filippi di poter far pace con Graziana, la donna con cui aveva intrattenuto una relazione per due anni. Si sono lasciati da due mesi. Quando l’uomo ha ripreso a corteggiarla, lei spesso si rifiutava di uscire con lui. Così, Domenico è uscito con una ragazza conosciuta su Facebook, che ha pubblicato poi la foto di loro due insieme in hotel e lo ha taggato.

Lui si è accorto della foto e l’ha fatta sparire dai social anche se ormai la frittata era fatta. Ormai Graziana l’aveva vista. E dopo avere scoperto il tradimento, non voleva più vederlo.

Graziana entra in studio e Domenico prende la parola: “Ciao cuore, ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Non lo meritavi. Ti ho mancato di rispetto. Mi sento un uomo fallito in amore. Anche se non stavamo insieme, so di averti tradito”. E continua:

“La nostra storia è bellissima, fatta di momenti belli e brutti, che abbiamo superato con il nostro amore. Vado nei posti dove andavamo insieme, mi fa sentire più vicino a te. So che nei tuoi momenti peggiori, io non ti sono stato vicino, quando tu per me hai fatto di tutto. Hai lasciato la tua casa, il tuo paese e le tue figlie. Mi manca tutto di te, rimboccarti le coperte la mattina, sentire la tua voce che dice “Amore”, abbracciarci come se non ci vedessimo da giorni, cucinare insieme, guardare i film sul divano. Mi manca tutto di te. Non riesco più a vivere, ogni cosa mi porta a te. Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa per averti tradita. Sono qui per chiederti di darmi un’altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò al tuo paese, perché non ci siano più le cause dei nostri litigi. Ti amo”.

Quando Maria De Filippi spiega cosa ha detto Domenico, Graziana lo accusa di mentire. “Almeno spiegale bene le cose. Noi avevamo un profilo insieme e tu ne avevi fatto un altro di nascosto”. Quanto alla donna conosciuta su Facebook, spiega:

“Stai dicendo tante bugie. Quando stavo insieme a lui, questa già c’era, puoi dire tutte le cavolate che vuoi. Dopo due giorni pubblica la foto su Facebook, poi la foto abbracciata insieme, poi lo tagga su Facebook, dicendo che da quando stanno insieme il suo sorriso è migliorato e lui dice: “Anche per me”. Per una notte? È un bugiardo. Mi ha fatto capire che non mi merita, il fatto che abbia permesso a quella persona di pubblicare tutte queste cose liberamente. Se fosse stata solo una notte…Statti con lei, cosa aveva di speciale, il fiocchettone?

Graziana si è convinta che Domenico frequentasse quella donna già da prima. Lui però prova a convincerla in lacrime e le comunica la sua intenzione di trasferirsi a Riposto per starle finalmente vicino. Graziana vuole chiudere la busta ma Maria alla fine riesce a convincerla della genuinità dei sentimenti di Domenico, così alla fine la ragazza decide di aprire la busta.

Anche per la storia dei due siciliani Domenico e Graziana, i fan della trasmissione si sono chiesti cosa sia successo dopo la puntata andata in onda ieri sabato 4 febbraio. Stando ad una foto pubblicata da Domenico su Facebook lo scorso gennaio, i due hanno fatto un tatuaggio di coppia. La foto è accompagnata dalla frase “l’amore vince sempre”.

Domenico e Graziana nel giro di poche settimane sono tornati a vivere insieme e hanno scritto sulla loro pelle l’amore che provano l’uno per l’altra.