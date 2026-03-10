Chiama il 112 e confessa: “Ho ucciso la mia convivente.” Ma lei è viva

Telefona al 112 e dice di aver ucciso la sua convivente. Ma quando la polizia varca la soglia della loro abitazione di Ispica, la donna è ancora viva.
Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Modica, intervenuti dopo la chiamata, trovano la compagna dell’uomo priva di sensi e in gravi condizioni. I soccorsi scattano immediatamente: la donna viene trasportata d’urgenza all’ospedale di Modica, dove i medici la giudicano guaribile in 45 giorni.
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio e condotto in carcere.
